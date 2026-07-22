В Оренбуржье возбуждено уголовное дело о ДТП с одним погибшим и шестью пострадавшими
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Оренбургской области. Происшествие случилось 19 июля на трассе Казань — Оренбург — Акбулак. Об этом сообщает региональное УМВД.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
По информации полиции, женщина за рулем автомобиля Suzuki при обгоне выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло лобовое столкновение с машиной Hyundai.
В аварии погиб 64летний пассажир Hyundai. Еще шесть человек из обеих машин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу.
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Suzuki. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).