В Тольятти суд рассмотрит дело о неправомерном обороте средств платежей студентом колледжа

В Тольятти в суд направлено уголовное дело в отношении студента колледжа, обвиняемого по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, летом 2025 года студент «ввел в заблуждение двух своих знакомых и получил доступ к личным кабинетам их банковских счетов». Эти счета использовались для проведения неправомерных операций с деньгами на сумму свыше 1,6 млн руб., похищенных у граждан мошенниками.

За оказанное злоумышленникам содействие обвиняемый получал вознаграждение в размере от 5 до 40 тыс. руб.

Руфия Кутляева