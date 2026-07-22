В Самаре суд рассмотрит дело о мошенничестве с медуслугами на парковке «Космопорта»

В Советский районный суд Самары поступило уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело передано по подсудности из Ленинского районного суда Саранска (Республика Мордовия). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото ТЦ Космопорт Фото: Фото ТЦ Космопорт

По версии следствия, преступление было совершено на парковке торгового центра «Космопорт». Во время личной встречи с потерпевшим обвиняемый обманом убедил собеседника, что располагает связями, позволяющими организовать квалифицированную медицинскую помощь. За услуги он запросил 1,5 млн рублей, при этом не имея ни возможности, ни намерения выполнять взятые обязательства.

Потерпевший, введенный в заблуждение, согласился оплатить услуги частями. В дальнейшем он несколькими безналичными платежами перечислил фигуранту всю сумму. Первое судебное заседание по делу назначено на 24 июля.

Георгий Портнов