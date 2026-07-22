Зарубежные СМИ: Почему президент США предложил главе FIFA пост генсека ООН?

Дональд Трамп предложил сделать новым генсеком ООН главу FIFA Джанни Инфантино. По крайней мере, об этом сообщают источники The New York Post. По их информации, американский президент восхищен тем, как прошел последний чемпионат мира по футболу. И считает, что у Инфантино есть «уникальная способность объединять людей». Выборы нового генсека Организации Объединенных Наций пройдут уже в декабре. Президента США и главу FIFA связывает давняя дружба, отмечают зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Дональд Трамп познакомился с Джанни Инфантино еще восемь лет назад. Тогда США получили право на проведение мундиаля, и глава FIFA приезжал в Белый дом, чтобы лично поздравить президента. В подарок Трамп получил красную и желтую карточки. Инфантино пошутил, что их можно использовать против прессы. С тех пор отношения американского президента и руководителя международной федерации футбола только укрепились, пишет Associated Press. В 2020-м они вместе ужинали в Давосе. После Трамп пригласил Инфантино в Белый дом на церемонию подписания соглашений Авраама. Речь о документах, которые были направлены на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. С Джо Байденом Инфантино практически не контактировал. Зато Трампа поздравил с победой на выборах сразу после публикации результатов. А потом приехал на инаугурацию.

После возвращения Трампа в Овальный кабинет Инфантино регулярно принимал участие в мероприятиях, которые организовывал американский президент. Среди них, например, заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа, напоминает New York Post. Кроме того, Инфантино утвердил так называемую премию мира FIFA. Награду вручили Трампу спустя всего несколько недель после того, как он не получил Нобелевскую премию. Во время мундиаля президент США, по собственному признанию, регулярно обсуждал футбол с Инфантино по телефону. И даже звонил ему с просьбой отменить красную карточку лучшему бомбардиру американской сборной. В итоге нападающий Фоларин Балоган сыграл в матче одной восьмой против Бельгии. При этом FIFA всячески отрицала обвинения в политическом вмешательстве.

Сам Инфантино не прочь стать генсеком ООН, говорят собеседники телеканала Fox. Однако, согласно уставу, кандидатуру главы международной федерации Футбола должны утвердить 15 членов Совбеза. В их число входят пять постоянных — США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. По данным Fox, Трамп считает остальных претендентов откровенно слабыми. Среди них, например, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и бывший президент Чили Мишель Бачелет. В последнее время отношения Трампа и ООН заметно ухудшились. В частности, американский президент неоднократно обвинял Организацию объединенных наций в бездействии. Назначение Инфантино может перевернуть ситуацию на 180 градусов, заключает Fox.