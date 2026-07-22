«Целой ювелирной коллекции вокруг конной темы еще никогда не было»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julien Martinez Leclerc / Hermes Фото: Julien Martinez Leclerc / Hermes

Hermes представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства Into the Horsescape. Для Пьера Арди это уже девятая коллекция haute bijouterie. И, как ни странно, первая, полностью посвященная главному символу Hermes — лошади.

«Лошадь — это тема, к которой я никогда по-настоящему не обращался, она появлялась лишь пунктиром», — говорит Арди. По его словам, понадобилось 15 лет работы, чтобы почувствовать, что он готов подступиться к главному. Правда, конные мотивы появлялись у Арди еще в первой коллекции высокого ювелирного искусства Hermеs. Тогда одними из главных мотивов стали копыто и хлыст. Но целой ювелирной коллекции вокруг конной темы еще не было никогда. Необычное название — Horsescape — придумал сам Арди. Это сочетание horse и landscape. В коллекции мало изображений лошади. Вместо нее — детали конной амуниции, превращенные в абстрактные ювелирные формы, украшения с иллюзией движения. Как всегда у Hermеs, коллекция получилась почти безупречной по исполнению. Все очень точно выверено, без избыточности и желания впечатлить количеством драгоценных камней.

Одно из самых эффектных украшений — колье Cavale. Композиция напоминает свободно обвивающую шею конную сбрую или развязанный галстук. Оно выполнено из розового золота с бесцветными бриллиантами, серыми и черными шпинелями. Не менее интересно колье Sprinte с крупными изумрудами. Классическая композиция с бриллиантами и изумрудами неожиданно соединяется с элементами конской упряжи.

Арди в новой коллекции заходит на территорию, которую Клер Шуан давно исследует в Boucheron, — украшения, существующие где-то между ювелирным произведением и предметом гардероба. У Шуан это были кейпы, воротники и другие драгоценные элементы одежды. У Арди — Apparat — драгоценная портупея, повторяющая линии конной амуниции.

Анна Минакова