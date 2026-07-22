«Средняя стоимость лота составила 570 млн рублей»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На рынке новостроек делюкс-класса Москвы покупателей стало меньше, предложение заметно расширилось, а цены продолжили расти. По данным экспертов компаний MR и NF GROUP, с начала 2026 года на рынок вышли восемь новых проектов. При этом объем предложения увеличился на 15%, до 1,1 тыс. лотов. А 1 кв. м в среднем стал дороже на 3%, достигнув показателя в 3,2 млн руб.

«Делюкс — традиционно наиболее узкий сегмент рынка жилья, и активность покупателей здесь в меньшей степени зависит от внешних факторов», — отмечают брокеры. «Приобретение квартиры в сегменте делюкс — это не покупка предмета "первой необходимости", зачастую это трофейная, знаковая сделка. При этом делюкс предполагает наиболее высокое качество и самые знаковые локации, что безусловно отражается на себестоимости и цене предложения, которая стабильно бьет рекорды», — добавляют эксперты.

За шесть месяцев 2026 года реализовано 90 квартир высшего ценового сегмента. Это на 47% меньше, чем в 2025-м за аналогичный период. При этом показатель значительно выше, чем в 2022 и 2023 годах, когда на рынке наблюдалось снижение из-за рыночных потрясений.

В первом полугодии 2026 года средняя стоимость лота, зафиксированная в договорах купли-продажи, составила 570 млн руб. Покупатели в этом сегменте, полагают эксперты, тщательнее оценивают планировки, архитектуру, качество общественных пространств, сервис и окружение. Несколько миллионов рублей за 1 кв. м сегодня платят за редкое сочетание адреса, приватности и повседневного комфорта.

Светлана Бардина