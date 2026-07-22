Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

В 1837 году трое друзей — Чарльз Тиффани, Джон Янг и Джей Эллис — открыли на Манхэттене магазин канцтоваров. Их заработок в день открытия составил $4. Страну сотрясал кризис, американцам было не до скрепок.

Джона и Джея терзали плохие предчувствия, но Чарльз решил, что даже на дно надо идти при полном параде. Он выкупил доли приятелей и перешел на торговлю ювелирными украшениями. Понятие это он трактовал довольно широко, например, во время Гражданской войны он поставлял северянам сабли. А что? — тоже металл.

Непрофильные поставки оказались выгодными, и Чарльз Тиффани получил возможность выбрать то, к чему лежала душа: серебро и бриллианты, — и перевернул бизнес с ног на голову. Он первым из ювелиров установил фиксированные цены, отказался от кредитов, ввел стандарт 925-й серебряной пробы и создал новый стандарт помолвочных колец.

180 лет спустя годовой доход Tiffany исчислялся сотнями миллионов долларов. Бриллианты покровительствуют смелым.

Павел Шинский