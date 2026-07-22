Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денисов Денис Фото: Денисов Денис

Недавно я побывал в Санкт-Петербурге и окрестностях. Участвовал в открытии музыкального фортепианного фестиваля молодых исполнителей Pianissimo сначала в Большом Екатерининском дворце в Петергофе, а затем в зале Итальянский Просвет в Эрмитаже. Интересно, что петергофский концерт юный Михаил Пироженко исполнял на кабинетном рояле Yamaha. По словам основателя фестиваля Алексея Городнева, эта фирма с легкостью предоставляет для подобных мероприятий свои музыкальные аксессуары.

Жалко, я не видел, как рояль вносили на второй дворцовый этаж. Зато сам заметил, что его ножки были одеты в специальные чехлы-галоши, чтобы не повредить паркет. Да и все VIP-гости послушно надевали одноразовые тапки; о дамах в вечерних нарядах особо позаботились — им выдавали специальные накладки на каблучки. Они очень пригодились дамам, когда концерт окончился, и все брели по гравию Верхнего парка Петергофа к стоянке автомобилей.

Как рассказывают, раньше (а фестиваль Pianissimo проходит уже в течение девяти лет) музейные сотрудники, ревниво охраняя целостность дворцовых полов, заставляли устанавливать рояль на коврик. Это было трогательно, но серьезно искажало звучание инструмента. Нам очень повезло с погодой — было не безумно жарко (никаких кондиционеров, да даже и вентиляторов во дворце нет «от слова совсем»). Но и не ветрено, и дождь начал накрапывать ближе к коде, к завершению. Бывало, говорят, что завывания ветра почти глушили исполнителя, а форточки не закроешь — дышать трудно.

А вот в Эрмитаже на следующий день более взрослый и опытный Константин Емельянов играл на Steinway & Sons. Который, уж не знаю, как появляется в залах музея. Может, стоит постоянно в углу? Хотя Константин как раз носит звание «артист Yamaha» с 2019 года. Но у Эрмитажа наверняка свои принципы сотрудничества с фирмачами, даже музыкальными. «Стейнвей», как говорят профессионалы, был «немного уставший». Но, с моей точки зрения, Емельянов им владел великолепно. И зал Большой итальянский просвет, названный так из-за огромного светового фонаря-крыши, несомненно, идеален для фортепьянных концертов.

Дмитрий Буткевич