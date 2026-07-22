Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Maserati Фото: Пресс-служба Maserati

Понятно, что последние полтора месяца тема футбола в рекламных целях эксплуатируется особенно интенсивно. Проявила себя и марка Maserati, в канун финального матча опубликовавшая занятный рекламный ролик. В плане сюжета в нем ничего интригующего нет, поэтому позволю себе спойлер.

По абсолютно безлюдным улицам Манхэттена — подразумевается, что все обитатели Нью-Йорка сейчас либо на стадионе, либо дома у телевизоров смотрят финал — едет Maserati Gran Turismo. Едет, скажем так, с небольшим превышением скорости. Если обычная картинка улиц Манхэттена — это несметное количество желтых такси, то тут, кроме упомянутого купе Maserati, нет вообще ни одной машины. Чтобы снять такое, нужно либо потратить несметное количество денег на перекрытие улиц, либо призвать на помощь искусственный интеллект. Присмотревшись к ролику, понимаешь, что все тут нарисовано «нейронкой». В том числе знаменитый итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро, который в конце ролика выходит из автомобиля.

Собственно, в титрах и написано, что фильм на 100% создан ИИ. Но многих возмутило другое. Рекламное агентство, которое занималось изготовлением ролика, призналось, что еще три недели назад готовило его для французского автомобильного бренда, и персонаж там должен был быть иным. Но потом руководство Stellantis справедливо предположило, что сборная Франции может не дойти до финала, и лучше прорекламировать другой бренд концерна. Италия в финальную часть розыгрыша не попала, рисков никаких. Взяли и с помощью нейросети все переделали.

То есть если раньше телевизионная автомобильная реклама часто была киношедевром, а автомобили и знаменитости за их рулем — настоящими, то сегодня и тех, и других можно тасовать нажатием кнопки на клавиатуре, приспосабливая сюжет и картинку под нужды другого бренда. То есть на месте Дель Пьеро вполне мог бы оказаться Харрисон Форд, а на месте Maserati GT Jeep Wrangler. И на все это ушло бы не более трех недель.

Дмитрий Гронский