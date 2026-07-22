Прокуратура Ульяновской области начала проверку в связи с гибелью подростка в Свияге

Около села Салмановка в Ульяновском районе Ульяновской области в Свияге 21 июля утонул подросток, сообщило в среду ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, тело 16-летнего мальчика извлечено из воды в необорудованном для купания месте и передано сотрудникам полиции. К поисково-спасательным работам привлекались 25 человеки 11 единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются, отмечают в ГУ МЧС.

В связи с гибелью подростка прокуратура Ульяновского района организовала проверку соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья людей на водных объектах, а также деятельности органов опеки и попечительства, сообщила прокуратура региона.

По данным ГУ МЧС, всего в Ульяновской области с начала купального сезона утонули шесть человек, в том числе трое детей.

Андрей Васильев, Ульяновск