В Башкирии ожидаются дожди и туман

23 июля Башкирии ожидается переменная облачность,.местами пройдут небольшие дожди, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет переменных направлений, 0–5 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +14…+19°, днем повысится до +27…+32°.

На дорогах утром местами появится туман, видимость из-за которого сократится до 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует в переменных направлениях, 0–5 м/с Ночью температура воздуха опустится до +16…+18°, днем поднимется до+29...+31°.

Майя Иванова