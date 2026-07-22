Житель Чишминского района обвиняется в повреждении автомобиля ГИБДД

Чишминский районный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, в мае этого года сотрудники ДПС в поселке Чишмы попытались задержать автомобиль Lada без госномеров. Пытаясь скрыться от погони, нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полицейских. В результате спецтранспорт съехал с дороги и ударился о забор, полицейские получили травмы.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова