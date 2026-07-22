За полгода из аэропорта Самары было совершено 1959 международных полетов в девять стран

В первом полугодии из самарского аэропорта Курумоч совершено 1959 международных полетов (прилет — 977, вылет — 982). Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Полеты были совершены по следующим направлениям: Турция (Стамбул, Анталья), Таиланд (Пхукет, Утапао), Вьетнам (Фукуок, Нячанг), Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, Шарджа), Шри-Ланка (Маттала), Грузия (Тбилиси, Батуми), Узбекистан (Ташкент, Наманган, Ургенч), Таджикистан (Душанбе, Худжанд). С начала июля также осуществляются авиарейсы в Абхазию (Сухум).

В аэропорту Самары выявили 229 фактов нарушения таможенного законодательства: 30 в отношении валюты (ст. 16.4 КоАП России), 4 в отношении алкогольной продукции (ч. 1.1 ст. 16.2 КоАП России), 10 в отношении табачной продукции (ч. 1 ст. 16.2 КоАП России), 14 в отношении товаров, не предназначенных для личного пользования (коммерческие партии товаров) (ч. 1 ст. 16.2 КоАП России) и 171 в отношении животноводческой продукции, подлежащей ветеринарному контролю (ч. 1 ст. 16.2 и ст.16.3 КоАП России).

Руфия Кутляева