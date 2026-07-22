Госсовет Татарстана поддержал штрафы за отказ в трудоустройстве ветеранов СВО

Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял законопроект о введении административной ответственности для работодателей, не выполняющих квоту по трудоустройству ветеранов СВО.

Согласно действующим нормам, организации с численностью сотрудников более 200 человек должны выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства ветеранов СВО.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Законопроект вступит в силу с 2027 года после подписания раисом республики Рустамом Миннихановым.

Анна Кайдалова