Госсовет Татарстана поддержал штрафы за отказ в трудоустройстве ветеранов СВО
Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял законопроект о введении административной ответственности для работодателей, не выполняющих квоту по трудоустройству ветеранов СВО.
Согласно действующим нормам, организации с численностью сотрудников более 200 человек должны выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства ветеранов СВО.
За нарушение требований предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Законопроект вступит в силу с 2027 года после подписания раисом республики Рустамом Миннихановым.