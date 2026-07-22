Инвестора ищут для производства рапсового масла в ТОР «Володарск»

Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития «Володарск». Предполагаемый объем инвестиций – почти 2,8 млрд руб., сообщили в корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект строительства маслоэкстракционного завода

Фото: Корпорация развития Нижегородской области Эскизный проект строительства маслоэкстракционного завода

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Для проекта подобран участок, требующий минимальной подготовки со стороны потенциального инвестора. Кроме того, корпорация провела оценку ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта.

Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производителей снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикормов. Ожидаемая мощность производства – 96 тыс. т в год, выручка – 429,4 млн руб. в год.

Инвесторы могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов, рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.

Галина Шамберина