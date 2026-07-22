Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял закон, который устанавливает право женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», на бесплатное получение земельных участков. Размер предоставляемой земли составит не менее 0,08 га в границах городских населенных пунктов и не менее 0,25 га в сельских населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане матерям-героиням предоставят бесплатные земельные участки

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ В Татарстане матерям-героиням предоставят бесплатные земельные участки

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Право распространяется на женщин, воспитавших 10 и более детей. Участки будут предоставляться из земель, государственная собственность на которые не разграничена, либо из муниципальной собственности.

Законопроект направили на подписание раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Анна Кайдалова