В Татарстане матерям-героиням предоставят бесплатные земельные участки
Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял закон, который устанавливает право женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», на бесплатное получение земельных участков. Размер предоставляемой земли составит не менее 0,08 га в границах городских населенных пунктов и не менее 0,25 га в сельских населенных пунктах.
В Татарстане матерям-героиням предоставят бесплатные земельные участки
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Право распространяется на женщин, воспитавших 10 и более детей. Участки будут предоставляться из земель, государственная собственность на которые не разграничена, либо из муниципальной собственности.
Законопроект направили на подписание раису Татарстана Рустаму Минниханову.