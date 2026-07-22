В Татарстане продлили льготы по налогу на имущество для садоводов и НКО

На Госсовете Татарстана в первом чтении и в целом приняли закон об освобождении от налогообложения имущества общего пользования для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также других некоммерческих организаций до 2028 года.

Также до 2028 года продлили налоговые преференции для организаций социальной сферы, использующих объекты для здравоохранения, физической культуры и спорта. Для них сохраняется уплата налога в размере 4,55% от исчисленной суммы.

Кроме того, до 2032 года продлили льготу для организаций, поставляющих природный газ населению, в отношении газопроводов газораспределительной сети, построенных в рамках догазификации. Для остальных газопроводов таких организаций льгота будет действовать в 2027–2031 годах — налог будет уплачиваться в размере 72,73% от исчисленной суммы.

Анна Кайдалова