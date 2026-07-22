В Кузбассе осудят замдиректора воспитательного учреждения за истязание детей

Суд в Кузбассе рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замдиректора по режиму учебно-воспитательного учреждения. Ему вменяют в вину 28 эпизодов превышения должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия, с сентября 2023-го по сентябрь 2025 года фигурант дела жестоко обращался с 18 детьми в возрасте от 11 до 15 лет. Наказания от сотрудника учреждения несовершеннолетние получали за нарушение распорядка.

Правоохранители допросили более 40 свидетелей. Также были проведены 37 судебных экспертиз, включая психолого-психиатрические, и четыре опознания.

Александра Стрелкова