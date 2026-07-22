В Красноярском районе Самарской области выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых
В Красноярском районе выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых. Компания вышла за границы лицензионного участка и вела вскрышные работы без разрешения. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Как уточняют в министерстве, объем изъятых пород составил 570 куб. м. Ущерб недрам оценен в 735 тыс. руб. Должностные лица привлечены к административной ответственности. Однако компания отказалась возмещать ущерб.
Минприроды совместно с природоохранной прокуратурой готовит иск в суд.