В Красноярском районе Самарской области выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых

В Красноярском районе выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых. Компания вышла за границы лицензионного участка и вела вскрышные работы без разрешения. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве, объем изъятых пород составил 570 куб. м. Ущерб недрам оценен в 735 тыс. руб. Должностные лица привлечены к административной ответственности. Однако компания отказалась возмещать ущерб.

Минприроды совместно с природоохранной прокуратурой готовит иск в суд.

Руфия Кутляева