Безвиз удался

Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Находиться в стране без въездного документа можно до 30 дней, сообщается на сайте МИД КНР. Взаимный безвиз заработал в 2025 году. И, судя по решению о продлении, эксперимент признали полностью успешным. Зачем россияне едут в Китай? И выгодно ли это?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Китай ввел безвизовый режим в качестве эксперимента еще в сентябре 2025 года. По словам собеседников “Ъ FM”, Пекин хотел оценить реальный поток туристов, соблюдение миграционных правил, нагрузку на границу и, конечно, экономический эффект. И эксперимент удался. По итогам 2025 года, число поездок россиян в Китай выросло на треть. По неофициальным данным, в полтора раза. При этом ценовой диапазон рассчитан как на бюджетный сегмент, так и на премиальный, рассказал председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров.

«Самыми популярными направлениями остаются Пекин и Шанхай. Хороший рост показывает провинция Хунань. Абсолютный лидер — остров Хайнань, где турпоток увеличился на 143%. Пользуется спросом и провинция Сычуань с административным центром в Чэнду. Базовый тур на двоих обойдется примерно в 160 тыс. руб. — в стоимость входят авиаперелет, проживание в отеле с завтраками и трансфер. Более насыщенные программы стоят около $2,5 тыс. на человека».

По данным Ассоциации туроператоров, сейчас Китай занимает третье место по популярности у российских туристов, уступая только Турции и Египту. Мощный прирост идет во многом за счет самостоятельных путешественников. Поэтому продление безвизового режима — шаг ожидаемый и позитивный, считает Руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль:

«Я хорошо помню, насколько сложным раньше было оформление китайской визы. Люди по три-четыре, а иногда и по пять часов стояли в очередях в консульство или визовый центр. При этом из-за малейшей ошибки, порой даже одной неверной буквы, документы могли не принять. Тогда приходилось все исправлять и на следующий день проходить процедуру заново.

Практически год действия безвизового режима показал, что столь высокий административный барьер, вероятно, был избыточным. При этом в нашем агентстве сейчас растет спрос уже на долгосрочные китайские визы».

При этом россиян интересует не только пляжный отдых на Хайнане или экскурсии. Востребованы и бизнес-поездки. Тем более что безвиз до 30 дней открывает полную свободу действий — от участия в студенческих программах до транзитных поездок. Количество посещений Китая не ограничено. Так что турпотоку точно есть куда расти, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«С туристическими целями совершается 62% поездок. Помимо пляжного отдыха на Хайнане, который и до введения безвизового режима не требовал оформления виз, растет поток именно в материковый Китай, несмотря на невысокий сезон. Продление безвизового режима еще на год позволит туроператорам увереннее планировать турпродукт и, возможно, запускать собственные полетные программы. Туристы же однозначно голосуют рублем.

Высокая доля повторных поездок показывает, что потенциал этого направления еще далеко не исчерпан».

После введения взаимного безвиза вырос турпоток и в саму Россию. На китайских туристов приходится более половины всего въездного рынка. По итогам сезона, эксперты прогнозируют прирост еще на треть. А число поездок россиян в Китай может увеличиться почти наполовину. Среди организованных туристов — на 70%.

Ангелина Зотина, Астон О'Салливан