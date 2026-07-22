«Ради команды он пошел на значительное понижение»

Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Как отмечает источник, 54-летний специалист уже подписал контракт, который рассчитан на длительный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Blackwell / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP

Назначение Зидана на пост главного тренера трехцветных — тот случай, когда официального заявления можно не ждать. О том, что легендарный футболист и экс-наставник «Реала» придет в сборную, было понятно еще в 2024 году. Дидье Дешаму дали возможность доработать с командой на чемпионате мира, по итогам которого французы даже не попали в тройку.

Но тут стоит сказать, что отставка состоялась бы, даже если бы команда выиграла турнир.

Все-таки Дешам занимал свой пост с 2012 года, и давно пришло время что-то менять. Вопросов к тренеру накопилось очень много, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Очень многих во Франции не устраивает порой трусливый, основанный на держании мяча футбол Дешама. Посчитайте количество выходцев из Северной Африки в сборной Франции — их практически нет. А с блестящим игроком Каримом Бензема у него был конфликт. Дешаму ставят в вину то, что он не умеет работать с такими сильными личностями».

Так что проводили Дешама с поста главного тренера, можно сказать, с облегчением. И кандидатуры лучше, чем Зидан, для этой должности просто не существует, уверен Вадим Трушков:

«Не будем забывать корни Зидана, его идеальное поведение во всем. Лучшего кандидата объективно не придумаешь для всего: и для PR, и для французов всех цветов кожи и всех вероисповеданий».

По данным источника, базовая зарплата Зидана на посту наставника сборной Франции составит €300 тыс. в месяц без учета бонусов. С учетом предусмотренных премиальных его ежемесячный доход может увеличиться до €450 тыс. Эта сумма является максимально возможной для главного тренера национальной команды в соответствии с действующим законодательством Франции. Причем это до налогообложения.

Если учесть, что в «Реале» Зинедин получал около €1,5 млн в месяц, то можно сказать, что ради команды он пошел на значительное понижение.

Но деньги точно отойдут на второй план, когда речь зайдет о футболе, в который теперь планирует играть сборная. И не факт, что схема будет атакующей, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Это не точно, что Франция теперь станет играть в супернаступательный футбол. Мы знаем примеры, когда с приходом бывшего нападающего или игрока атакующей позиции футболисты начинали играть по закрытой тактике. Может быть и такая история».

Также сообщается, что Зидан сформирует масштабный тренерский штаб, в который войдут 25 специалистов. Так это или нет, узнаем в самое ближайшее время. Ну и, конечно, к сборной Франции теперь будет приковано внимание всего мира. Уверен, всем будет интересно, что сделает один из лучших тренеров мира с командой, где стоимость игроков — примерно €1,5 млрд.

Владимир Осипов