В Прикамье незначительно снизилось количество выдаваемых автокредитов

В июне 2026 года в Пермском крае было выдано 2,59 тыс. автомобильных кредитов. Это на 0,8% меньше показателя мая. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в июне 2026 года было выдано в Москве (6,86 тыс.), Московской области (6,32 тыс.), Республике Татарстан (4,83 тыс.), Санкт-Петербурге (4,55 тыс.) и Республике Башкортостан (3,93 тыс.).