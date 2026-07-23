Как А7 меняет международные расчеты

Импорт в Россию продолжает расти, а вместе с ним увеличивается и потребность компаний в надежных инструментах для проведения международных платежей. Сегодня при выборе решения для внешнеэкономической деятельности все большее значение имеют скорость проведения операций, прозрачные комиссии и устойчивость расчетной инфраструктуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «А7» Фото: ООО «А7»

Одним из таких решений стала система международных расчетов А7. Сегодня через нее проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Компанией уже пользуются более 15 тыс. участников ВЭД, а ежедневно через нее проводится свыше 2 тыс. платежей.

В основе работы А7 — собственная инфраструктура, которая охватывает более 100 стран. Это позволяет проводить расчеты в различных валютах, при этом сохраняя скорость переводов. Так, платежи в Китай проходят в среднем за четыре часа, а по другим международным направлениям — примерно за пять дней.

Еще одно преимущество системы — прозрачные комиссии. Для импортных операций она составляет 0,3% + НДС (минимальная — 50 тыс. рублей).

Надежность компании подтверждена кредитным рейтингом АКРА AA(RU), что особенно важно для бизнеса, который выстраивает долгосрочную работу с зарубежными поставщиками и заинтересован в финансовой устойчивости. Подробнее — на сайте A7.ru

Кроме того, для участников ВЭД с 1 июля 2026 года действует специальное предложение: при проведении импортных платежей оплачивается только фиксированная ставка 0,3% + НДС, без минимальной комиссии. Узнать подробнее о действующей акции можно по телефону 8 (499) 117-11-06 или по электронной почте sales.team@a7-agent.ru.

ООО «А7», ОГРН 1247700586891