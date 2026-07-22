Семья работника ООО «Башкирэнерго» удостоена корпоративной награды АФК «Система»

Семья Сафиуллиных из ООО «Башкирэнерго» награждена дипломом АФК «Система» за активное участие в семейных спортивно-благотворительных акциях Благотворительного фонда «Система». Награду ведущему специалисту ОГОЧС Эльмиру Сафиуллину, дочери Сафие и ее маме Регине в торжественной обстановке вручили директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская и председатель ППО УК «Башкирэнерго» Александр Зайцев.

На снимке (слева направо): Марат Бикбаев, Юлия Казанская, Эльмир, Сафия и Регина Сафиуллины, Александр Зайцев

Фото: ООО «Башкирэнерго»

АФК «Система» преимущественное внимание уделяет развитию именно семейного спорта и здорового образа жизни. Поэтому награждение лучших спортивных семей корпорации, в числе которых и Сафиуллины, является и признанием их заслуг, и выражением приоритета семейных ценностей. Помимо диплома, семья Сафиуллиных также поощрена сертификатом на проживание в отеле «Космос-ВДНХ» в Москве.

Семья Эльмира Сафиуллина на протяжении многих лет успешно участвует в социально-спортивных проектах БФ «Система», включая летние и зимние марафоны, спартакиады и многочисленные акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

ООО «Башкирэнерго»