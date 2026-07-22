Жителя Кизела приговорили к исправительным работами за оскорбление прокурора

Мировой судья Кизеловского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, обвинявшегося в оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В суде установлено, что в апреле 2026 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении прокуратуры города Кизела, высказал в адрес прокурорского работника оскорбления в неприличной форме.

С учетом наличия неисполненного наказания по предыдущему приговору, по совокупности суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства.