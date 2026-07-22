Доходы бюджета Татарстана на этот год прогнозируются в размере 600,9 млрд руб., расходы — 631,8 млрд руб. Дефицит составит 30,9 млрд руб. и будет покрыт за счет источников финансирования, сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов на заседании Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсовет Татарстана утвердил дефицит бюджета в размере 30,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Госсовет Татарстана утвердил дефицит бюджета в размере 30,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Депутаты Госсовета Татарстана в первом и третьем чтениях приняли закон о корректировке бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы бюджета в этом году увеличены на 48,7 млрд руб., расходы — на 65,7 млрд руб.

Кроме того, документ предусматривает корректировку верхнего предела государственного долга Татарстана с учетом погашения и списания части задолженности по федеральным бюджетным кредитам в размере 23,7 млрд руб.

Правительство республики также получило право перенести сроки погашения задолженности Казани по бюджетным кредитам и списать до 80% этой задолженности при условии целевого использования высвобождаемых средств.

Анна Кайдалова