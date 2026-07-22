ООО «Башкирэнерго» продолжает устанавливать птицезащитные устройства на ЛЭП

ООО «Башкирэнерго» продолжает работу по предотвращению поражения птиц электрическим током на энергообъектах. В этом году на линиях электропередачи 6-110 кВ запланировано установить 8351 птицезащитное устройство (ПЗУ). Они не позволяют птицам садиться на воздушные линии электропередачи, а также защищают элементы ЛЭП от загрязнения птичьим пометом. Применение ПЗУ позволяет не только обезопасить птиц, но и снизить количество аварийных отключений, вызванных пернатыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опора ВЛ 110 кВ «Глумилино – Краснодонская» в Уфе с установленным ПЗУ

Фото: ООО «Башкирэнерго» Опора ВЛ 110 кВ «Глумилино – Краснодонская» в Уфе с установленным ПЗУ

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Еще одним фактором защиты птиц от поражения электротоком является монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) на ЛЭП. На данный момент на ВЛ 6-10 кВ смонтировано более 3 тыс. км провода СИП, на ВЛ 0,4 кВ – около 12,7 тыс. км.

ООО «Башкирэнерго»