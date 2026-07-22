Пиво варится в избытке

Россия обогнала Германию по объемам производства пива и заняла пятое место в мировом рейтинге пивных наций. В лидерах оказались Китай, США, Бразилия и Мексика, сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад баварской компании BarthHaas. Топ стран не меняется второй год подряд. При этом мировое производство пива падает, отмечают аналитики. По итогам 2025 года глобальные объемы выпуска снизились почти на 1% и составили 190 млрд л. Наиболее резкое падение зафиксировано в Австралии и Океании, а также в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия сейчас способна полностью обеспечить себя пенным, отмечает пивовар и автор проекта «Просто про пиво» Александр Савицкий:

«В России производство пива полностью покрывает внутренний спрос. Более того, недавно появилась информация, что потребление немного снизилось, поэтому у многих производителей сейчас даже есть избыток продукции: склады заполнены, а продажи идут не так активно, как несколько лет назад.

Что касается импорта, то основным поставщиком сейчас является Китай — объемы поставок достаточно существенные. Кроме того, остаются небольшие каналы поставок из Европы, несмотря на все существующие ограничения. Это чешское, немецкое, в меньшей степени бельгийское пиво. Конечно, объемы уже несопоставимы с теми, что были несколько лет назад, но определенный ассортимент на рынке сохранился».

Розничные продажи пива в России снизились почти на 16% в 2025 году. В разгар бензинового кризиса некоторые пивовары решили подстегнуть продажи акцией «Не больше 20 литров напитка в одни руки». Шутку в соцсетях оценили только автомобилисты, а вот покупателей пенного больше не стало — продажи падают не только в магазинах, отмечает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин:

«Продажи пива снизились примерно на 15%, производство — на 2%, хотя некоторые оценивают спад еще выше. При этом никаких признаков восстановления пока нет. В Германии ситуация еще хуже: из-за дорогих энергоресурсов сокращается производство не только в пивоварении, но и в машиностроении, пищевой промышленности и других отраслях.

У нас тоже поводов для оптимизма нет — пивоваренная отрасль вошла в стагнацию, и в этом году разворота к росту, скорее всего, не произойдет. По итогам первого полугодия розничные продажи остались на уровне прошлого года, хотя тогда было крайне неудачное лето. В этом году погода лучше, но ни она, ни чемпионат мира, который обычно стимулирует спрос, заметного эффекта не дали. Думаю, третий квартал мы тоже закончим в минусе. Особенно сильно сейчас проседает сегмент HoReCa — рестораны, кафе и бары».

По данным Национального рейтингового агентства, в 2025 году потребление пива на душу взрослого населения составило 60 л в год. Это на 17% ниже показателя 2024-го. Давление на спрос, по мнению собеседников “Ъ FM”, оказывают рост цен и сокращение расходов населения.

Юлия Савина