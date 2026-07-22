В Алтайском крае ликвидируют последствия шторма

В результате неблагоприятных метеоявлений в Краснощековском и Чарышском районах нарушено электроснабжение 44 населенных пунктов. В Краснощековском районе зафиксированы порывы ветра около 40 м/с, рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным главы администрации Краснощековского района Александра Бобрышева, на территории района выявлены повреждения кровель 70 жилых домов. Ремонтные бригады обеспечивают восстановление энергоснабжения, подготовлены пункты временного размещения для граждан.

«Для контроля ситуации на месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, оснащенная беспилотной авиасистемой. Также в Краснощеково прибыла аэромобильная группировка главного управления, подразделения четвертого пожарно-спасательного отряда, специалисты краевого спасательного центра»,— прокомментировал ситуацию заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Александр Глушков.

Накануне ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупредило об ухудшении погодных условий в Алтайском крае, дождях и шквальном ветре.

Михаил Кичанов