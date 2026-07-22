Москвича обвинили в хищении сейфов с оружием и деньгами в Нижегородской области

Полиция расследовала уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении жителя Москвы, которого обвинили в хищении сейфов с деньгами и оружием в Нижегородской области. Общая сумма похищенного превысила 3,6 млн руб., сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2025 году обвиняемый с предполагаемыми подельниками стал участником схемы обмана граждан. Соучастники позвонили 18-летнему кстовчанину, представились сотрудниками правоохранительных органов и Минцифры РФ и убедили потерпевшего в том, что от его имени оформлена доверенность на пособника иностранных вооруженных сил. Они заставили жертву установить мессенджер и снять на видео дом отца в селе Безводном, в котором находились два сейфа.

По указанию кураторов потерпевший похитил сейфы и привез их в арендованные квартиры в Нижнем Новгороде. Позднее один из сейфов он отвез в Москву и привлек специалиста для вскрытия. В сейфе находились 3,6 млн руб., которые он конвертировал в криптовалюту и перевел на продиктованные собеседниками счета, получив вознаграждение в размере 30 тыс. руб. Кроме денег в сейфах лежали ружья ИЖ-58 и «Бекас-3» с боеприпасами.

Уголовное дело передано в суд, обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев