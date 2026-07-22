В Оренбуржье стройфирма задолжала сотрудникам более 1,3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства оренбургской строительной компании. Ее руководителей подозревают в полной невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Расследование ведет следственный отдел по Южному административному округу Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в период с апреля по июнь 2026 года руководство организации при наличии финансовой возможности не выплачивало зарплату 11 работникам. Общая сумма задолженности превысила 1,3 млн рублей.

Георгий Портнов