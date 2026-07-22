В Самаре уличную певицу оштрафовали за матерные песни

Ленинский районный суд Самары признал жительницу Новокуйбышевска виновной в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Она исполняла песни с ненормативной лексикой в общественном месте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером на Волжском проспекте в Самаре. Как установили правоохранители, 19летняя безработная девушка исполняла музыкальные композиции через микрофон и акустическую колонку.Тексты песен включали нецензурную брань.

Видеозапись с происшествием выявили в ходе ежедневного мониторинга интернета сотрудники полиции. После проверки личности нарушительницы сотрудники отдела МВД РФ по Новокуйбышевску доставили девушку в территориальный отдел для выяснения обстоятельств. С ней провели профилактическую беседу и разъяснили требования закона.

В суде девушка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей административный штраф.

Георгий Портнов