Серийный убийца без гонорара

Из 73 лет жизни Дэвид Берковиц провел в заключении почти 49 и вряд ли уже выйдет на свободу. Берковиц, известный также как Сын Сэма и Убийца с калибром 44, трижды вызывал повышенный интерес СМИ. Когда убивал, когда заявил, что стал рожденным свыше христианином, и когда из-за него был принят закон штата Нью-Йорк о запрете преступникам зарабатывать на описании своих преступлений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда-то серийный убийца Дэвид Берковиц называл себя Сыном Сэма, сейчас он предпочитает, чтобы его называли Сыном Надежды

Фото: AriseandShine.org Когда-то серийный убийца Дэвид Берковиц называл себя Сыном Сэма, сейчас он предпочитает, чтобы его называли Сыном Надежды

Фото: AriseandShine.org

Текст: Алексей Алексеев

Неизвестный стрелок 29 июля 1976 года в 00:30 18-летняя Донна Лаурия и ее подруга, 19-летняя Джоди Валенти, возвращались с дискотеки. Валенти подвезла подругу к ее дому. Девушки не торопились прощаться. Они сидели в автомобиле и болтали. Вскоре подъехал другой автомобиль, в котором были родители Лаурии. Они обменялись парой фраз с дочерью и ее подругой вскоре и поднялись в квартиру. Чуть позже к автомобилю, в котором сидели девушки, подошел мужчина. Он четырежды выстрелил из пистолета через стекло. Первая пуля пробила окно со стороны пассажирского сиденья и попала Донне Лаурии в висок. Ранение оказалось смертельным. Вторая пуля попала в бедро Джоди Валенти. Третья пуля срикошетила от двери, а четвертая застряла в переднем сиденье. Выжившая девушка сообщила полиции, что никогда не видела стрелявшего. Она запомнила, что это был белый мужчина лет под сорок, одетый в рубашку в синюю полоску. Так началась серия преступлений, более года наводившая ужас на жителей Нью-Йорка. Три месяца спустя, 23 октября, 20-летний Карл Денаро cидел в своем припаркованном автомобиле и целовался с 18-летней Розмари Кинан. К ним подошел мужчина и открыл стрельбу. Розмари получила порезы осколками стекла. Карл пострадал серьезнее — в него попало пять пуль. Тем не менее он выжил, но врачам пришлось использовать металлическую пластину, чтобы заменить часть его черепа, раздробленную пулями. 40 лет спустя Денаро в интервью журналу People сказал, что чувствует себя относительно неплохо: «У меня частично нарушено зрение, но никаких других негативных последствий от ранений, которые я получил той ночью, нет. Я один из самых удачливых парней в мире. Я не понимал, как мне повезло, пока мне не исполнилось 30. Когда тебе 20, ты непобедим. Потребовалось десять лет, прежде чем я осознал всю серьезность произошедшего». Прошло еще около месяца. 27 ноября 18-летняя Джоанн Ломино и ее 17-летняя подруга Донна Демаси вместе пошли в кино. По возвращении из кинотеатра они стояли на крыльце дома Ломино и болтали, когда к ним подошел неизвестный им мужчина и спросил, как пройти по нужному ему адресу. Ломино начала поворачивать голову в его сторону, когда мужчина выхватил пистолет и начал стрелять. Пуля попала ей в позвоночник, Демаси была ранена в шею. В больнице врачи извлекли пулю из позвоночника Ламино, но она осталась парализованной ниже талии на всю жизнь. Ранение ее подруги оказалось неопасным. В то время полиция не рассматривала возможности того, что во всех трех случаях преступником мог быть один и тот же человек. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристин Фройнд

Фото: New York Daily News Archive Кристин Фройнд

Фото: New York Daily News Archive 29 января 1977 года 26-летняя секретарша Кристин Фройнд встречалась со своим бойфрендом — 30-летним барменом Джоном Дилом. Они были знакомы уже семь лет и 14 февраля, в День святого Валентина, собирались обручиться. Фройнд и Дил сходили в кино, затем в ресторан. Уже за полночь они решили отправиться на танцы. Фройнд и Дил сидели в машине и целовались, пока разогревался мотор. «Мы были в машине максимум две минуты и уже собирались трогаться, когда вдруг я услышал грохот… Это не было похоже на хлопушку, это был выстрел. Крис упала мне на плечо. Тогда я выбежал из машины и стал звать на помощь»,— рассказал журналистам Дил. Неизвестный мужчина стрелял по паре через окно. Две пули попали в Кристин Фройнд — в голову и в плечо. Третья срикошетила от лобового стекла. Джон Дил не пострадал. Фройнд скончалась в больнице от полученных ран. Только после этой смерти кто-то в отделе убийств Департамента полиции Нью-Йорка вспомнил другие случаи, когда стрелок подходил к машине и открывал огонь через окно, а также беспричинную стрельбу по двум подросткам. Кроме того, у большинства женщин, в которых стрелял пока еще неизвестный полиции преступник, были каштановые волосы до плеч. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вирджиния Воскеричян

Фото: Louis Liotta / New York Post Archives Вирджиния Воскеричян

Фото: Louis Liotta / New York Post Archives Вечером 8 марта 1977 года 19-летняя студентка Колумбийского университета Вирджиния Воскеричян возвращалась после занятий. Выйдя из метро, она по тихой улице шла к дому. Соседи услышали пальбу и крик. Воскеричян была убита выстрелом в лицо в упор. Она умерла менее чем в 100 метрах от места убийства Кристин Фройнд. У Воскеричян были каштановые волосы до плеч. Стрелок скрылся. Полиция заявила, что располагает его описанием, полученным от свидетелей. Белый мужчина примерно 18 лет, рост около 5 футов 9 дюймов (175 см). Он был в темной одежде, лыжной шапочке и короткой куртке. Рост свидетели назвали почти точно, добавив только лишний дюйм (2,5 см). С возрастом они ошиблись — убийце тогда было 23 года. Через три дня после смерти Воскеричян было объявлено, что во всех случаях беспричинной стрельбы, начиная с убийства Донны Лаурии, было использовано одно и от же оружие калибра .44. Пресса немедленно использовала эту информацию, дав преступнику прозвище «Убийца с калибром .44». Как преступник стал писателем и сценаристом 17 апреля Убийца с калибром .44 лишил жизни еще двоих человек — 18-летнюю студентку Валентину Суриани и ее 20-летнего бойфренда Александра Эсау. В три часа ночи они сидели в припаркованной машине в квартале от дома Суриани. Преступник трижды выстрелил через стекло со стороны водителя. Девушка была убита мгновенно, ее спутник был ранен в голову и скончался в больнице. У Суриани были каштановые волосы до плеч. Убийство произошло неподалеку от мест двух предыдущих преступлений. Представители полиции заявили, что к расследованию серии убийств привлечены примерно 50 детективов. Также полиция объявила, что на месте стрельбы найдена записка от убийцы, но не раскрыла ее содержание. Оно стало известно позднее.

Полный текст первого письма Сына Сэма (Сохранена по возможности стилистика оригинала, но исправлены ошибки синтаксиса, а также ошибки, смысл которых невозможно передать в переводе, например wemon вместо women). «Меня глубоко задело, что вы назвали меня женоненавистником. Я не такой. Но я — чудовище. Я — "Сын Сэма". Я маленький "паршивец". Когда папа Сэм напивается, он становится злым. Он бьет своих родных. Иногда он привязывает меня позади дома. Иногда запирает меня в гараже. Сэм любит пить кровь. "Иди и убивай",— приказывает Сэм. За нашим домом некоторые покоятся. В основном молодые, изнасилованные и зарезанные,— их кровь выпита, теперь остались одни кости. Папа Сэм держит меня запертым еще и на чердаке. Я не могу выйти, но смотрю из чердачного окна на окружающий мир. Я чувствую себя чужаком. Я на другой волне, чем все остальные,— запрограммирован убивать. Однако, чтобы остановить меня, вы должны меня убить. Внимание, вся полиция: стреляйте первыми — стреляйте на поражение, иначе держитесь от меня подальше, или вы умрете! Папа Сэм теперь стар. Ему нужна кровь, чтобы сохранить молодость. У него было слишком много сердечных приступов. "Ух, мне больно, сынок". Больше всего я скучаю по моей прекрасной принцессе. Она покоится в нашем женском доме, но скоро я ее увижу. Я — "чудовище", "Вельзевул", "пузатый бегемот". Я люблю охотиться. Рыскаю по улицам в поисках законной добычи. Вкусное мясо — женщины Куинса прекраснее всех. Я, должно быть, та вода, которую они пьют. Я живу ради охоты — моего источника жизненной силы для папы. Мистер Боррели, сэр, я больше не хочу убивать. Нет, сэр, больше нет. Но я должен. "Почитай отца твоего". Я хочу заняться любовью со всем миром. Я люблю людей. Мне не место на земле. Верните меня к йеху. Жителям Куинса: я люблю вас и хочу пожелать всем вам счастливой Пасхи. Да благословит вас Бог в этой жизни и в следующей, а сейчас я говорю: прощайте и спокойной ночи. Полиция, позвольте мне преследовать вас этими словами: я вернусь! Я вернусь! Это следует понимать так: бах-бах-бах-бах-бах — ух! Ваш в убийстве, мистер Чудовище».

Записки и письма Сына Сэма Письмо, найденное на месте убийства Суриани и Эсау, было адресовано капитану полиции начальнику отдела расследования убийств района Куинс Джозефу Боррелли. Оно начиналось с обиды убийцы на то, что его назвали «женоненавистником» (Боррелли этого не делал, вероятно, что-то подобное преступник прочел в газетах). Дальше, впрочем, преступник называл себя чудовищем, а также утверждал, что он — сын Сэма, а папа Сэм вынуждает его убивать. В конце письма было обещание «я вернусь». Некоторые сотрудники полиции восприняли эти слова как угрозу в адрес Боррелли. Около его дома была выставлена охрана. Сам Боррелли, наоборот, посчитал, что письмо дает надежду на поимку преступника. «Это ошибка. Еще несколько ошибок — и мы его схватим»,— думал тогда Боррелли. Потом убийца написал второе письмо — журналисту газеты Daily News Джимми Бреслину. Полный текст второго письма Сына Сэма «Дорогой мистер Джимми Бреслин! Привет из нью-йоркских водосточных желобов, забитых собачьим дерьмом, рвотой, выдохшимся вином, мочой и кровью. Привет из нью-йоркской канализации, которая поглощает эти деликатесы, когда их смывают подметальные машины. Привет из трещин на тротуарах Нью-Йорка и от муравьев, которые живут в этих трещинах и питаются засохшей кровью мертвецов, осевшей в них. Дж. Б., я просто решил черкнуть вам пару слов, чтобы сообщить, что ценю ваш интерес к этим недавним и ужасным убийствам из .44 калибра. Я также хочу сказать вам, что читаю вашу колонку ежедневно и нахожу ее весьма информативной. Скажите, Джим, что вы приготовите на 29 июля? Можете забыть обо мне, если хотите, потому что мне не нужна публичность. Однако вы не должны забывать Донну Лаурия, и вы не должны позволять людям забывать о ней тоже. Она была очень-очень милой девушкой, но Сэм — ненасытный парень, и он не даст мне остановиться, пока не насытится кровью. Мистер Бреслин, сэр, не думайте, что раз вы давно от меня ничего не слышали, я уснул. Нет, скорее я все еще здесь. Я подобен призраку, блуждающему в ночи. Жаждущий, голодный, редко останавливающийся на отдых, стремящийся угодить Сэму. Я люблю свою работу. Теперь пустота заполнена. Возможно, мы когда-нибудь встретимся лицом к лицу, а может быть, меня грохнут копы из дымящихся .38-х. Как бы то ни было, если мне посчастливится встретиться с вами, я расскажу вам все о Сэме, если захотите, и познакомлю вас с ним. Его зовут "Сэм Ужасный". Не зная, что ждет меня в будущем, я попрощаюсь и увижусь с вами на следующем задании. Или, может быть, лучше сказать, что вы увидите результаты моей ручной работы на следующем задании? Помните мисс Лаурию. Спасибо. В их крови и из грязи "творение Сэма" .44. Вот несколько имен, которые помогут вам. Перешлите их инспектору для использования в NCIC: "Герцог Смерти", "Злой Король Плетеный", "Двадцать два ученика Ада", Джон "Пшеничные хлопья" — насильник и душитель молодых девушек». (NCIC, National Crime Information Center, централизованная база данных ФБР.— “Ъ”). P.S.: Пожалуйста, сообщите всем детективам, работающим над этим убийством, чтобы они остались. P.S.: Дж. Б., пожалуйста, передайте всем детективам, работающим над делом, что я желаю им удачи. "Продолжайте копать, двигайтесь вперед, мыслите позитивно, оторвите задницы, стучите по гробам и т. д." После моего ареста я обещаю купить всем парням, работающим над этим делом, новую пару обуви, если смогу собрать деньги. Сын Сэма». 6 июня газета опубликовала послание. С этого момента серийного убийцу стали называть Сыном Сэма. Письмо напугало многих. Нью-йоркские брюнетки стриглись покороче и перекрашивали волосы. Многие женщины просто боялись ходить на свидания и дискотеки. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колумнист нью-йоркской газеты Daily News Джимми Бреслин

Фото: Ross Lewis / Getty Images Колумнист нью-йоркской газеты Daily News Джимми Бреслин

Фото: Ross Lewis / Getty Images 26 июня Сын Сэма нанес новый удар. В четвертом часу утра 17-летняя Джуди Пласидо и 20-летний Сэм Лупо вышли из дискотеки и сели в автомобиль, принадлежавший другу Сэма, работавшему в дискотеке вышибалой. Лупо захотел закурить, но не мог в темноте найти зажигалку. Он включил свет в машине, нашел ее, закурил и снова выключил свет. Пару минут он и девушка просидели в темноте. Сэм обнимал Джуди за плечи. Они разговаривали об Убийце с калибром .44. Джуди узнала о нем от подруг. И в это время к машине подошел тот самый убийца и четырежды выстрелил. Одна пуля попала Джуди Пласидо в голову за правым ухом, прошла вверх вдоль виска, вошла в лобовую кость и там остановилась. Другая пуля попала в шею, прошла поперек задней части шеи и остановилась на очень малом расстоянии от позвоночника. Третья прошла навылет через плечо. Лупо был ранен навылет в запястье, разбитым стеклом ему порезало ногу. Оба выжили. За несколько дней до этого нападения какой-то мужчина позвонил в полицию, представился Сыном Сэма и сказал, что нанесет следующий удар в Бейсайде (округе Куинса). Дискотека, на которую пошли Пласидо и Лупо, проходила в Бейсайде. Как объясняли полицейские, ко всем ночным клубам и дискотекам невозможно было приставить охрану. В письме Бреслину Сын Сэма намекал на то, что отметит новым нападением годовщину первого убийства — 29 июля. 29 июля ничего не произошло. Произошло двумя днями позже. 31 июля Сын Сэма открыл огонь по припаркованному старому Buick Skylark, в котором находились 20-летний продавец одежды Роберт Виоланте и секретарша Стейси Московиц (разные источники называют разный возраст девушки — 19, 20, 21 год). Это было их первое свидание. Виоланте и Московиц целовались, когда Сын Сэма с расстояния около 90 см выпустил четыре пули в их головы. Позднее Виоланте в интервью CBS News рассказывал: «Врачи говорили, что я не выкарабкаюсь, а Стейси сумеет». Но произошло наоборот. Московиц умерла от полученных ран. Пуля, попавшая в Виоланте, выбила ему один глаз и повредила другой, но он выжил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полиция осматривает машину, в которой находились Роберт Виоланте и Стейси Московиц, когда на них напал Берковиц Фото: AP Раненого Роберта Виоланте достают из машины скорой помощи Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Полиция осматривает машину, в которой находились Роберт Виоланте и Стейси Московиц, когда на них напал Берковиц Фото: AP Раненого Роберта Виоланте достают из машины скорой помощи Фото: AP

Как поймали и судили Дэвида Берковица Убийство Стейси Московиц стало последним, которое совершил Сын Сэма. Группа детективов, занимавшихся поисками серийного преступника, увеличилась к тому времени примерно до 200 человек, а согласно некоторым источникам — до «нескольких сотен». Но дело было раскрыто не благодаря их работе, а благодаря ошибке самого стрелка. В ночь убийства Московиц он запарковал свой автомобиль слишком близко к пожарному гидранту. За это ему был выписан штраф — $35. Благодаря свидетельнице, сообщившей в полицию о странном мужчине, подходившем к машине, на лобовом стекле которой лежало извещение о нарушении, полиция стала проверять все штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения в этом районе. Дэвид Берковиц — таким было настоящее имя Сына Сэма — был арестован 10 августа 1977 года. В его автомобиле нашли револьвер и патроны, а также бумаги с подозрительными записями. Почеркушки странного содержания были найдены и на стенах квартиры Берковица. Обнаруженный пистолет калибра .44 оказался тем самым оружием, которое использовал Сын Сэма. Согласно популярной версии, при задержании Берковиц сказал полицейским: «Вы меня взяли. Что так долго?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Кинан, возглавлявший группу детективов, занимавшихся розыском серийного убийцы, демонстрирует фоторобот преступника Фото: Ray Howard / AP Записка, найденная при задержании Берковица в его автомобиле Фото: AP Надписи на стене в квартире Берковица Фото: AP Офицер полиции Эдвард Зиго демонстрирует револьвер калибра 0.44, которым пользовался серийный убийца Фото: Ira Schwarz / AP Начальник отдела расследования убийств района Куинс Джозеф Боррелли, первый адресат писем «сына Сэма», эмоционально отреагировал на сообщение об аресте Берковица Фото: AP Дэвид Берковиц в тюремном лазарете Фото: AP Следующая фотография 1 / 6 Джон Кинан, возглавлявший группу детективов, занимавшихся розыском серийного убийцы, демонстрирует фоторобот преступника Фото: Ray Howard / AP Записка, найденная при задержании Берковица в его автомобиле Фото: AP Надписи на стене в квартире Берковица Фото: AP Офицер полиции Эдвард Зиго демонстрирует револьвер калибра 0.44, которым пользовался серийный убийца Фото: Ira Schwarz / AP Начальник отдела расследования убийств района Куинс Джозеф Боррелли, первый адресат писем «сына Сэма», эмоционально отреагировал на сообщение об аресте Берковица Фото: AP Дэвид Берковиц в тюремном лазарете Фото: AP

И пес с ним Уже через несколько часов после ареста Берковиц признался в убийствах и покушениях на убийство. После этого его отправили на психиатрическое обследование. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения. Псевдоним «Сын Сэма» Берковиц объяснял так. У его соседа Сэма Карра есть черный лабрадор Харви. Пес одержим демоном и приказывал Берковицу убивать. По результатам психиатрической экспертизы Берковиц был признан способным понимать происходящее на суде. За первой экспертизой последовала вторая. Три психиатра представили суду письменные отчеты, один специалист — устный. Адвокаты Берковица строили стратегию защиты на признании его невменяемым. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Берковиц в зале суда

Фото: Library of Congress Дэвид Берковиц в зале суда

Фото: Library of Congress 8 мая 1978 года Берковиц признал себя виновным в шести убийствах и отказался от суда присяжных. 22 мая на судебном заседании, на котором должен был быть вынесен приговор, Берковиц устроил истерику, пытался драться с приставами, кричал: «Я всех убью!» Судья перенес вынесение приговора на 12 июня. 12 июня Берковиц был осужден на срок от 25 лет до пожизненного заключения за каждое из шести убийств. В 2002 году, после 25 лет заключения, он получил право подавать прошение об условно-досрочном освобождении. До слушаний об УДО Берковиц написал письмо губернатору штата Нью-Йорк Джорджу Патаки о том, что заслуживает провести в тюрьме остаток жизни. Тем не менее комиссия рассмотрела его дело и отказала в досрочном освобождении. Впоследствии подобные слушания проводились каждые два года. Каждый раз ему отказывали в УДО. В мае 2026 года он просто не пришел на слушания.

Закон Сына Сэма После вынесения приговора Берковица сначала отправили в тюрьму Синг-Синг в Оссининге, штат Нью-Йорк, оттуда — в тюрьму Клинтон в городе Даннемора, штат Нью-Йорк. В Клинтоне психиатры признали его душевнобольным. После этого Берковица перевели в специализированную психиатрическую больницу строгого режима для заключенных в Марси, штат Нью-Йорк. В ноябре 1978 года Берковица перевезли в тюрьму Аттика в одноименном городе в штате Нью-Йорк. Еще до ареста Берковица у законодателей штата Нью-Йорк возникло опасение, что серийный убийца, если он будет пойман, может продать историю своих преступлений за крупную сумму. В июле 1977 года сенатор штата Нью-Йорк Эммануэль Голд внес законопроект, который должен был помешать преступникам зарабатывать на описании своих преступлений. В меморандуме к законопроекту говорилось, что недопустимо, чтобы человек вроде Убийцы с калибром .44 мог получать крупные деньги, в то время как жертвы преступлений и члены их семей останутся без компенсации. Закон, впоследствии получивший название «закона Сына Сэма», был принят на следующий день после ареста Берковица, 11 августа. Этот закон запрещал любому лицу, осужденному или обвиняемому в совершении преступления, получать финансовую компенсацию в результате любого воспроизведения преступления или выражения своих «мыслей, чувств, мнений или эмоций относительно такого преступления». Он распространялся на воспроизведения преступлений посредством фильмов, книг, журнальных статей, магнитофонных записей, грампластинок, радио- и телепередач, а также любых видов живых выступлений. Физические или юридические лица, заключающие договоры с лицами, обвиняемыми или осужденными за преступления в штате Нью-Йорк, были обязаны передать все доходы, которые в противном случае причитались бы таким лицам или их представителям, в специальный созданную структуру — для компенсации жертвам. Как полиция и экстрасенсы искали серийного убийцу В январе 1979 года, когда Берковиц отбывал срок в Аттике, газета Daily News сообщила сенсационную новость. По данным источников газеты, медиаконцерн McGraw Hill купил права на книгу и кинофильм о деле Берковица, заплатив $250 тыс. аванса. Размер потенциальной прибыли от проекта мог превысить $10 млн. Возможное участие в написании книги обсуждали и бывшие адвокаты Берковица. Газета также сообщила, что суд должен рассмотреть вопрос о том, куда будет направлена прибыль — в фонд компенсации жертвам преступлений или назначенному судом управляющей имуществом Берковица Дорис Джонсон. Берковиц, узнав о книжном проекте, попытался сорвать его. Он заявил, что нет «никаких настоящих демонов, никаких говорящих собак, никаких сатанинских приспешников» («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ), которые якобы приказали ему убить шестерых человек и выдавать себя за Сына Сэма. Эта история, по его словам, «была просто выдумана мной в моем собственном воображении, чтобы оправдать то, что я делал». Он также выразил опасение, что публикация книги или создание фильма о его преступлениях могут подтолкнуть кого-то «отомстить мне и попытаться причинить вред кому-то из моей семьи». В июле 1979 года один из заключенных тюрьмы Аттика напал на Берковица и попытался перерезать ему шею. В лазарете пострадавшему наложили более 50 швов, на шее у него остался заметный шрам. После этого его стали держать в изоляции — для обеспечения безопасности. Как судьба свела журналистку и серийного убийцу Что касается «закона Сына Сэма», то в 1991 году Верховный суд США признал первоначальную редакцию неконституционной: суд решил, что закон слишком широко ограничивает речь о преступлениях и потому нарушает Первую поправку (свобода слова). После этого Нью-Йорк и другие штаты, принявшие похожие законы, стали их переписывать. В итоге идея о том, что преступник не должен беспрепятственно зарабатывать на собственной известности, сохранилась, но с практическим ее воплощением оказалось сложнее. Издательство McGraw Hill не стало публиковать книгу бывших адвокатов Берковица. Вместо этого оно в 1981 году выпустило книгу «Son of Sam: Based on the Authorized Transcription of the Tapes, Official Documents and Diaries of David Berkowitz», которую написал телесценарист Лоуренс Клаузнер на основе, по словам автора, более чем 300 магнитофонных записей разговоров Берковица с полицией, юристами и психиатрами, а также на его рукописных заметках. Всего же за прошедшие полвека о серийному убийце Сыне Сэма написано множество книг и статей, снято множество фильмов, выпущено песен.