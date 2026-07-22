Госдума одобрила поправки в Лесной кодекс, внесенные Кировской областью
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об изменении в Лесной кодекс России, в который вошли предложения Кировской области. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.
Госдума одобрила поправки в Лесной кодекс, внесенные Кировской областью
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Поправки отменяют ограничение, запрещавшее выставлять на аукционы лесные участки с материалами лесоустройства старше 10 лет. В Кировской области часть лесного фонда не могла использоваться именно по этой причине.
По новым нормам, арендатор сможет получить такой участок, но будет обязан за свой счет провести таксацию лесов и разработать мероприятия по их сохранению в течение двух лет после заключения договора.
Изменения, касающиеся лесоустройства, вступят в силу с сентября 2027 года.