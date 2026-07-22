В Саратовской области у муниципалитетов растут долги

В Саратовской области утвердили поправки в бюджет. На заседании облдумы обсуждали, на что будут потрачены бюджетные деньги, а также финансовую ситуацию, сложившуюся в муниципальных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что в региональный бюджет от бюджетной системы страны получено 2,5 млрд руб. Эти средства будут направлены на продолжение проекта скоростного трамвая, ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам, увеличение норматива стоимости горячего питания учащихся школ.

Региональные средства пойдут на благоустройство Ленинского района Саратова. Бюджетникам направят более 2 млрд руб., что обеспечит рост зарплат относительно уровня прошлого года не менее чем на 10%. Благодаря федеральным бюджетным кредитам снижен верхний предел госдолга на 2 млрд руб.: с 58,5 до 56,5 млрд руб.

Депутат Денис Буланов (КПРФ) отметил, что госдолг муниципалитетов продолжает расти. Он уже составляет около 18 млрд руб., причем с преобладанием коммерческих кредитов (10 млрд руб.). Депутат сослался на попадавшуюся ему на глаза статистику, согласно которой Саратовская область входит в топ самых закредитованных муниципалитетов Российской Федерации. «Скажите, у правительства есть какой-то план действий по облегчению бюджетной участи наших муниципалитетов?»— спросил Денис Буланов.

Ирина Бегинина ответила, что муниципальные образования являются самостоятельными, они сами формируют и исполняют свои местные бюджеты. При формировании областного бюджета на текущий год дотация муниципальным образованиям была увеличена на 600 млн руб. Также регион забирает на себя функции муниципалитетов (например, по содержанию школ и других организаций). Таким образом, удалось высвободить около миллиарда рублей — это средства муниципальных образований.

«Несмотря на сложное исполнение областного бюджета, у нас предусмотрено в бюджете 500 млн руб. на временные кассовые разрывы, которые мы даем муниципальным образованиям»,— подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, в этом году особенно активно выдаются авансовые дотации. При этом, несмотря на эту помощь, с начала года муниципальные образования увеличили долговую нагрузку банковских кредитов на 2 млрд руб. Ирина Бегинина сослалась на то, что такое решение муниципалитеты принимают самостоятельно.

Решение о выделении районам дополнительной помощи пока не принято, но обсуждается. По словам госпожи Бегининой, долг всех субъектов Российской Федерации с начала года увеличился. Она ответила, что может поспорить относительно статистики по долговым обязательствам муниципалитетов страны. Поправки в бюджет приняты единогласно.

Татьяна Смирнова