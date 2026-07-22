За прошлую рабочую неделю Региональный центр закупок Чувашии разместил 334 закупки для государственных и муниципальных нужд на общую сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 1,5 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 1,5 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Крупнейшей закупкой стал капитальный ремонт главного корпуса Чебоксарской районной больницы стоимостью 327 млн руб.

В число наиболее значимых также вошел тендер на строительство систем водоснабжения и водоотведения для новых улиц в деревне Келте-Сюле Канашского округа, где предусмотрено 287 участков под индивидуальное жилищное строительство.

Анна Кайдалова