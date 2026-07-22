В Кировской области разработают проект для благоустройства центра Санчурска

Власти Санчурского муниципального округа планируют разработать проект комплексного благоустройства центральной части поселка. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Проект планируют разработать для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В этом году в Санчурске завершат реконструкцию пищеблока детского сада «Теремок». Кроме того, глава округа Александр Попов на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым обсудил возможность привлечения средств на ремонт кровли физкультурно-оздоровительного комплекса.

Анна Кайдалова