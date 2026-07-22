Житель Тольятти заработал 1,5 млн рублей на фиктивной инвалидности

В Автозаводском районе Тольятти суд вынес приговор 53летнему местному жителю за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2015 году мужчина на основании фиктивных медицинских документов оформил инвалидность третьей группы и страховую пенсию. В результате с июня 2015 по декабрь 2025 года он незаконно получил свыше 1,5 млн рублей.

Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме на стадии следствия. С учетом позиции прокурора и обстоятельств дела суд оштрафовал обвиняемого на 300 тыс. рублей. До его уплаты сохранен арест, наложенный на автомобиль осужденного.

Георгий Портнов