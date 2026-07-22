Рынок сыграл вторым составом

Индекс Мосбиржи растет второй день подряд после продолжительного обвала. По итогам торговой сессии 21 июля показатель вырос почти на 4% до 2078 пунктов. Хотя еще за день до этого котировки в моменте опускались ниже психологической отметки в 2000. Но к концу дня также произошла коррекция. Если тренд сохранится до конца недели, то рынок сможет прервать рекордную серию падения в 19 недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Но пока волатильность никуда не ушла, и объективных поводов для роста нет, обращает внимание президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков:

«О каком-то развороте пока говорить рано. Действительно, за 19 недель падения рынок несколько устал снижаться. Часть спекулянтов решила, что он нащупал дно, и пытается играть на повышение, но системных факторов для устойчивого роста пока мало. Многое будет зависеть от ближайшего заседания ЦБ и, прежде всего, от комментариев не по текущей ставке, а по ее ожидаемому уровню к концу года.

Если регулятор даст сигналы о замедлении цикла снижения ставок, скорее всего, коррекция возобновится. Если же Центробанк сможет послать рынку более-менее позитивный сигнал, рост может продолжиться.

При благоприятном сценарии волатильность, безусловно, останется высокой, но к концу года рынок вполне способен отыграть 15–20%, если политика ЦБ будет последовательной. Российские инвесторы традиционно покупают акции на просадке, а сейчас она очень существенная, в том числе по наиболее перспективным бумагам».

На фоне общего оживления на российском фондовом рынке, 21 июля особенно выделялись акции второго и третьего эшелона. Они оказались в лидерах роста. В частности бумаги компании «Соллерс» взлетели более чем на 70%. Стремительно росли акции еще семи эмитентов: «Самолет», SFI, Whoosh, «Группа Астра», «КамАЗ», «Делимобиль» и «Светофор». Мосбиржа за сутки объявляла не меньше десятка дискретных аукционов из-за резких колебаний котировок. Но такие скачки не показатель восстановления рынка, говорит экономист и финансовый аналитик Ярослав Кабаков:

«Второй эшелон — это низколиквидные бумаги, зачастую компаний с проблемами. Многие инвесторы использовали их как инструмент хеджирования. Например, имея сформированный портфель, открывали короткие позиции по наиболее слабым бумагам. Когда рынок сильно просел и начался отскок, именно эти бумаги показали опережающий рост — в первую очередь из-за закрытия коротких позиций.

Это хорошо видно на примере "ЕвроТранса", акции которого за двое суток прибавили около 100%. Такая волатильность связана с низкой ликвидностью и сильной перепроданностью бумаг. При этом после закрытия коротких позиций они вполне могут вернуться к прежним минимальным уровням. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока на рынке не появятся сильные позитивные или негативные факторы.

Эти скачки не могли повлиять на общий рост рынка. Их вес в индексе слишком мал, а у некоторых бумаг его и вовсе нет.

Основу индекса составляют Сбербанк, ЛУКОЙЛ, "Газпром", "Норникель" и другие крупные компании. Их акции тоже заметно подешевели за последние месяцы, но отскок по ним, конечно, оказался гораздо скромнее».

В понедельник Мосбиржа запретила короткие продажи акций «ЕвроТранса». Минфин же в очередной раз отказался проводить аукцион ОФЗ, ожидая, что это поможет стабилизировать рынок.

Анжела Гаплевская