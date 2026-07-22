Жителя Балахнинского округа подозревают в финансировании экстремизма

Полиция возбудила уголовное дело о финансировании экстремистской организации в отношении 54-летнего жителя Балахнинского округа. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2021 году подозреваемый переводил деньги на счета экстремистской организации, а позднее настроил ежемесячные переводы на 300 руб. Всего фигурант перевел 2,1 тыс. руб.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Владимир Зубарев