Жителя Балахнинского округа подозревают в финансировании экстремизма
Полиция возбудила уголовное дело о финансировании экстремистской организации в отношении 54-летнего жителя Балахнинского округа. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По фабуле дела, в 2021 году подозреваемый переводил деньги на счета экстремистской организации, а позднее настроил ежемесячные переводы на 300 руб. Всего фигурант перевел 2,1 тыс. руб.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.