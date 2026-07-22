В Самарской области студентка военного вуза заплатила мошенникам за «сдачу сессии»

В Самарской области студентка военного вуза стала жертвой телефонного мошенничества. Она лишилась более 65 тысяч рублей, поверив злоумышленникам. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что злоумышленники позвонили студентке с незнакомого номера, затем продолжили общение в мессенджерах и на видеоплатформе. Мошенники убедили девушку, что для успешной сдачи сессии нужно подтвердить отсутствие махинаций с зарубежными счетами и оформить декларацию денежных средств. Под давлением и под видом «срочной процедуры» студентка выполнила указания преступников и лишилась сбережений.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.

Георгий Портнов