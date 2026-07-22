В Самарской области студентка военного вуза заплатила мошенникам за «сдачу сессии»
В Самарской области студентка военного вуза стала жертвой телефонного мошенничества. Она лишилась более 65 тысяч рублей, поверив злоумышленникам. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Установлено, что злоумышленники позвонили студентке с незнакомого номера, затем продолжили общение в мессенджерах и на видеоплатформе. Мошенники убедили девушку, что для успешной сдачи сессии нужно подтвердить отсутствие махинаций с зарубежными счетами и оформить декларацию денежных средств. Под давлением и под видом «срочной процедуры» студентка выполнила указания преступников и лишилась сбережений.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.