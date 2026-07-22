С начала года приставы Прикамья арестовали у должников более 500 автомобилей

За шесть месяцев 2026 года сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю наложили арест на 531 автомобиль, принадлежащий должникам. Общая стоимость арестованных машин составила 356 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Самыми дорогими арестованными автомобилями стали Audi A7 стоимостью 8,5 млн руб., Lexus RX300, оцененный в 5,8 млн руб., и Toyota Land Cruiser 200 за 5 млн руб. Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере 1,4 млн руб., во втором — 1,1 млн руб.

Всего на реализацию с января по июнь передано 254 автомобиля общей стоимостью 126 млн руб. В результате продажи 163 машин выручено и перечислено взыскателям 163 млн руб. В случае если покупателей на машины не находится, они предлагаются взыскателям в счет погашения долга. Принять не реализованные на торгах автомобили общей стоимостью около 7,7 млн руб. в текущем году согласились 19 взыскателей.