Жителю Башкирии, повредившему машину своей бывшей, избрали меру пресечения

Кугарчинский межрайонный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий 41-летнему местному жителю. Он обвиняется в умышленном повреждении автомобиля (ч. 1 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, ночью 15 июля обвиняемый, находясь возле дома по улице Зайнаб Биишевой в селе Мраково, из ревности повредил автомобиль Kia Sportage своей бывшей сожительницы: разбил стекла, фары и повредил кузов.

Пострадавшей причинен ущерб на сумму более 1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», до возбуждения уголовного дела в отношении ревнивца составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) и арестовали на трое суток.

Майя Иванова