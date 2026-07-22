Суд в Удмуртии отменил оправдательный приговор экс-главе «Росагрокорпорации»

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) отменил оправдательный приговор бывшему гендиректору ООО «Росагрокорпорация» Денису Николаеву, признанному невиновным в покушении на хищение 51,1 млн руб. через фиктивные сделки (ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что экс-руководитель «Росагрокорпорации» в 2016-2022 годах заключил четыре фиктивных договора на поставку щебня с подконтрольными техническими фирмами. «Фактически товар не поставлялся, а документы создавались для видимости хозяйственных операций. В дальнейшем он подписал подложные универсальные передаточные документы и договоры уступки права требования (цессии), переуступив права требования по фиктивным договорам самому себе как ИП»,— считает обвинение.

Далее, по данным следствия, он обратился в Арбитражный суд Татарстана (АС РТ) с иском о взыскании с общества 51,1 млн руб. и приложил поддельные документы, но преступление не было доведено до конца, поскольку участник ООО обратился в СУ СКР по Татарстану. Денису Николаеву предъявили обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, фальсификации доказательств по гражданскому делу и подделке официального документа (ст. 159, 303, 327 УК).

Дело рассматривал Октябрьский райсуд Ижевска в связи с изменением подсудности. Инстанция пришла к выводу, что договоры фактически заключались и исполнялись, задолженность по ним является реальной, и ИП имел право на цессию и обращение в АС РТ, при расследовании уголовного дела были нарушены нормы УПК. В апреле суд признал Дениса Николаева невиновным.

Прокуратура подала апелляцию на это решение в ВС УР. Инстанция признала выводы предыдущего суда не соответствующими обстоятельствам дела, отменила приговор и направила материалы на новое рассмотрение в тот же судебный орган с иным составом.