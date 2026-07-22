Житель Екатеринбурга, пытавшийся похитить церковные ценности в Самаре, не смог обжаловать продление ареста

Самарский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции о продлении ареста, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как уточняют в суде, Самарский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Екатеринбурга. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Срок содержания под стражей продлен на 1 месяц, то есть по 5 августа 2026 года включительно.

По версии следствия, 6 мая обвиняемый, действуя группой лиц, в храме «В честь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии» на ул. Чапаевской пытался тайно похитить икону «Преподобного Гавриила», а также находившиеся под киотом драгоценные металлы и ювелирные изделия общей массой 64,36 г. Их стоимость составляет не менее 382,9 тыс. руб. (крупный размер). Довести преступление до конца злоумышленники не смогли, так как их действия были пресечены помощником настоятеля, после чего они скрылись с места происшествия.

В суде апелляционной инстанции защитник обвиняемого просил постановление суда отменить и избрать его подзащитному более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Руфия Кутляева