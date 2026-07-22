Суд в Астрахани заменил штраф реальным сроком бывшему инспектору Росрыболовства

В Астрахани апелляционный суд ужесточил наказание бывшему госинспектору Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Василию Бояркину. Экс-чиновнику заменили штраф на 2,5 года исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Астраханского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему инспектору Росрыболовства из Астрахани штраф заменили колонией

Фото: Яндекс Карты Бывшему инспектору Росрыболовства из Астрахани штраф заменили колонией

Фото: Яндекс Карты

Будучи госинспектором отдела госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды обитания региона, осужденный дважды получил взятки за покровительство рыбодобывающему предприятию. 30 тыс. руб. Бояркин взял через посредника, 86 тыс. руб. принял лично. Кроме создания благоприятных условий для работы компании, за вознаграждение фигурант не фиксировал правонарушения и преступления в сфере рыболовства. Следствием было возбуждено дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

В конце апреля 2026 года Володарский районный суд приговорил бывшего чиновника к штрафу в 2 млн руб. и возвращению в госбюджет суммы взяток. Кроме этого, осужденному запретили на 3 года занимать должности на госслужбе.

Прокуратура сочла наказание мягким и подала апелляцию. Штраф заменили сроком, лишение права на госдолжности осталось в силе. Бояркина взяли под стражу в зале суда.

Василий Бояркин — уроженец поселка Володарский Астраханской области. В 2002 году окончил АГКПТ по специальности «Экономика, бухучет и контроль», в 2009-м — МГУЭСИ по специальности «Юриспруденция». В разное время трудился рабочим, слесарем, шкипером, машинистом холодильной установки в рыбной отрасли. С 2003 по 2020 год занимал разные должности в региональной рыбоохране. В 2021 году баллотировался на пост главы поселка Володарский от партии «ЕР».

Рустам Гайфуллин