«Красстрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия управления ФАС Красноярского края внесла ООО «Красстрой», а также его директора в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Решение было принято по итогам проверки прокуратуры региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июне 2026 года, говорится в сообщении, был проведен аукцион на промывку и опрессовку систем отопления одного из офисных зданий. Начальная цена контракта составила 724 тыс. руб. Заявки представили семь организаций, торги выиграла компания «Красстрой». Фирма предложила исполнить контракт за 32,5 тыс. руб., что 95,5% ниже начальной цены.

К моменту подписания контракта, по данным прокуратуры, организация вместо отказа попыталась создать видимость добросовестного исполнения работ. Компания «Красстрой» получила банковскую гарантию, однако контракт в установленный срок не подписала. На заседании комиссии УФАС руководство фирмы заявило, что сотрудник якобы допустил ошибку, что привело к срыву сроков.

Александра Стрелкова