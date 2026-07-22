Экс-глава Пермской митрополии РПЦ простился с коллективом епархиального управления

Бывший глава Пермской митрополии РПЦ Мефодий попрощался с сотрудниками Пермского епархиального управления.

«Владыка подвел итоги деятельности Пермской епархии за последние 16 лет и выразил благодарность сотрудникам за помощь в совместной работе»,— сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.

17 июля Священный синод РПЦ удовлетворил просьбу Мефодия об отставке с поста главы Пермской митрополии в связи с достижением 75-летнего возраста. «Синод постановил выразить благодарность митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за понесенные многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией и определить для него местом пребывания на покое Москву с получением содержания от Пермского епархиального управления»,— сказано в сообщении пресс-службы РПЦ. Митрополит Мефодий руководил Пермской митрополией РПЦ с марта 2010 года.

Новым митрополитом Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии избран епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий. Его прибытие в Прикамье ожидается в ближайшее время.