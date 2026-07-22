«Комос Групп» вернулся на третье место в рейтинге переработчиков от Союзмолока

Удмуртский холдинг «Комос Групп» занял третье место (+1) в рейтинге переработчиков молочной продукции по итогам 2025 года от Национального союза производителей молока. Список опубликован на сайте объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«”Комос Групп” закономерно вернулась на третье место в рейтинге. Благодаря стабильно высоким темпам роста в 18,5% в год, компания за четыре года смогла удвоить масштабы бизнеса (с 31,9 млрд руб. в 2021 году до 63,1 млрд руб. в 2025-м) и продолжает расширять мощности. Осенью под управление компании перешел завод “Уфамолагропром”, ранее входивший в состав “Вимм-Билль-Данн”»,— говорится в сообщении.

«Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) опустилась в рейтинге на второе место с выручкой 162,3 млрд руб. (+6,7%) по итогам 2025 года, уступив лидерство компании «Логика молока» с показателем 167,1 млрд руб. (+17,9%).

Отметим, что помимо «Комос Групп» в рейтинг вошел и другой представитель молочного рынка из Удмуртии — «Ува-молоко» (MLK Group). Компания с выручкой 18,2 млрд руб. (+8,5%) заняла 23-е место в рейтинге (-3).

Напомним, сейчас сельхозпредприятия Удмуртии столкнулись с низкими закупочными ценами на молоко. На данный момент переработчики приобретают сырое молоко по 32—33 руб. за 1 л. Представители отрасли из-за серьезного падения доходов вынуждены уменьшать или полностью останавливать затраты на обновление оборудования, а также сокращать поголовье. Правительство республики рассматривает вопрос дополнительных выплат хозяйствам за каждый килограмм продукта. Конкретизировать предлагаемые меры должны в двухнедельный срок.

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