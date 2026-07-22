Красноярцев призвали к участию в археологических раскопках на «Усть-Базаиха-2»

АНО «Археологическое исследование Сибири» запустило просветительскую программу «400 веков истории Красноярска». В центре внимания памятник археологии «Усть-Базаиха-2», возраст находок в котором достигает 40 тыс. лет. Все желающие могут принять участие в раскопках, рассказали в мэрии Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Раскоп находится на ул. Сибирской, 8а. Исследовательская программа продлится до 14 сентября. Дважды в неделю — по средам и субботам — на площадке выступают специалисты по каменному веку Сибири.

«Знать историю своей малой родины должен каждый — и большой, и маленький житель Красноярска. Археология — важная часть истории города. Еще 30 тыс. лет назад на этой территории уже жил древний человек. Ярчайшее доказательство тому — многослойная стоянка "Усть-Базаиха-2"»,— отметил красноярский археолог, профессор и руководитель проекта Николай Дроздов.

На раскопках в «Усть-Базаихе-2» в качестве волонтеров работают студенты-историки Красноярского государственного педагогического университета и Донецкого государственного университета.

Как писал «Ъ-Сибирь», при замене труб на ул. Каратанова в Красноярске коммунальщики в конце августа 2025 года наткнулись на массовое захоронение. По оценке ученых, останкам более 400 лет, и принадлежат они первым поселенцам Красноярского острога.

Михаил Кичанов